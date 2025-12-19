Prefettura le Onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana

Nella serata del 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Arezzo, si sono svolte le tradizionali celebrazioni natalizie, durante le quali sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Un momento di riconoscimento e gratitudine, che premia con prestigio e onore le benemerenze di cittadini e personalità che si sono distinte in vari ambiti a favore della Nazione e della comunità.

