Silvia Giordani, professionista di rilievo con una lunga esperienza nel suo settore, ha ricevuto recentemente un nuovo riconoscimento. La sua attività si estende tra Bergamo, città natale, e l'Irlanda, confermando il suo impegno e la sua dedizione. Silvia Giordani è Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, un titolo che testimonia il valore del suo contributo.

Bergamo. Dal capoluogo orobico all’Irlanda, Silvia Giordani aggiunge un nuovo riconoscimento al suo medagliere. Giordani è Professoressa Ordinaria e titolare della Cattedra di Nanomateriali alla School of Chemical Sciences (SCS) della Dublin City University (DCU) e Principal Investigator presso il DCU Life Sciences Institute (LSI). Dopo la laurea a Milano ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Chimica all’Università di Miami, negli Stati Uniti, e ha svolto attività di ricerca post-dottorale al Trinity College Dublin (TCD), in Irlanda, e presso l’Università di Trieste, in Italia. Nel 2007 ha ricevuto il prestigioso premio “ President of Ireland Young Researcher Award ” ed è stata Research Assistant Professor al TCD dal 2007 al 2013. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

