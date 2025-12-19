Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra | tornano misure sulle imprese con un maxiemendamento
AGI - Dopo il caos di ieri notte, con la Lega che ha minacciato di non votare l'emendamento da 3,5 miliardi del governo con misure per le imprese considerata la presenza di una stretta in due punti sulle pensioni anticipate, la premier Giorgia Meloni, di ritorno dal Consiglio europeo che ha deciso, anche su spinta dell'Italia, di abbandonare la pista dell'utilizzo degli asset russi e di convergere sulla soluzione del debito comune Ue per sostenere finanziariamente l'Ucraina, si è intestata il dossier della legge di bilancio. Convocando un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con i vicepremier, il ministro Giorgetti, il viceministro Leo e il responsabile dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. 🔗 Leggi su Agi.it
