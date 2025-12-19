AGI - Dopo il caos di ieri notte, con la Lega che ha minacciato di non votare l'emendamento da 3,5 miliardi del governo con misure per le imprese considerata la presenza di una stretta in due punti sulle pensioni anticipate, la premier Giorgia Meloni, di ritorno dal Consiglio europeo che ha deciso, anche su spinta dell'Italia, di abbandonare la pista dell'utilizzo degli asset russi e di convergere sulla soluzione del debito comune Ue per sostenere finanziariamente l'Ucraina, si è intestata il dossier della legge di bilancio. Convocando un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con i vicepremier, il ministro Giorgetti, il viceministro Leo e il responsabile dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra: tornano misure sulle imprese con un maxiemendamento

Leggi anche: Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Giorgetti, Salvini e Tajani: focus su misure per imprese

Leggi anche: Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I crediti per le imprese complicano la manovra. Scatta l’intervento di Palazzo Chigi; Vertice sulla manovra con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti; Tasse sulle banche: Bce fa bene a dire no; Vertice Zelensky-Meloni, Palazzo Chigi: “Condivisi prossimi passi verso una pace giusta”.

Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti - La riunione arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, dopo lo stop al pacchetto pensioni ... msn.com