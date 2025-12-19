Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra | tornano misure sulle imprese con un maxiemendamento

AGI - Dopo il caos di ieri notte, con la  Lega  che ha minacciato di non votare l'emendamento da  3,5 miliardi del governo  con misure per le imprese considerata la presenza di una stretta in due punti sulle  pensioni anticipate, la premier  Giorgia Meloni, di ritorno dal Consiglio europeo che ha deciso, anche su spinta dell'Italia, di abbandonare la pista dell'utilizzo degli asset russi e di convergere sulla soluzione del  debito comune Ue  per sostenere finanziariamente l'Ucraina, si è intestata il dossier della  legge di bilancio. Convocando un  vertice d'urgenza a Palazzo Chigi  con i vicepremier, il ministro Giorgetti, il viceministro Leo e il responsabile dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. 🔗 Leggi su Agi.it

