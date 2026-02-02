Cremonese-Inter chi è la belva che ha colpito Audero | pestato finisce malissimo

Durante Cremonese-Inter allo stadio Zini, un petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro ha colpito Emil Audero, il portiere della Cremonese ex Inter. L’esplosione si è verificata intorno al 48-49’ del secondo tempo e ha causato un trauma, dolore e una ferita lieve all’atleta. Audero è stato subito soccorso e portato via in ambulanza, mentre l’atmosfera in campo si è fatta subito tesa. La partita è ripresa, ma l’incidente ha scosso tutti i presenti.

Durante Cremonese-Inter allo stadio Zini, all'inizio del secondo tempo (intorno al 48'-49'), un petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro è esploso vicinissimo al portiere della Cremonese, Emil Audero (ex Inter), colpendolo a una gamba e provocandogli un trauma con stordimento, dolore all'orecchio e una ferita lieve. Audero è caduto a terra, la gara è stata interrotta per circa tre-quattro minuti, ma il portiere si è ripreso ed è rimasto in campo fino al termine, permettendo il regolare 0-2 finale per l'Inter.Se Audero fosse stato costretto a uscire per infortunio diretto, l'Inter avrebbe rischiato la sconfitta a tavolino per 0-3 (art. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

