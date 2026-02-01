Audero colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra | Cremonese-Inter sospesa per 3'

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra. L’episodio ha causato la sospensione della gara per tre minuti. Audero è caduto a terra dopo aver ricevuto un oggetto alla gamba, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. La partita è ripresa dopo qualche minuto di attesa, mentre le forze dell’ordine hanno controllato la situazione.

Brutto episodio a Cremona durante la sfida tra la squadra di Nicola e l’Inter. A ripresa appena cominciata, attorno al minuto numero 49’, dallo spicchio di tifosi i nerazzurri è piovuto un petardo che ha colpito Emil Audero mentre dalla sua area osservava lo sviluppo della prima azione del secondo tempo. L’ex nerazzurro, che tra l’altro fece da vice proprio a Sommer nella stagione della seconda stella, è stato colpito alla gamba dal bengala e subito è partito l’allarme. Spavento comprensibile, considerando l’esplosione non da poco: Audero si è subito accasciato a terra lamentando dolore alla gamba e soprattutto all’orecchio, dal momento che non riusciva nemmeno a sentire i compagni accorsi dalle sue parti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Cremonese Inter

Questa sera allo Zini si gioca Cremonese-Inter, una partita importante per entrambe le squadre.

Ultime notizie su Cremonese Inter

#CremoneseInter 0-2 HT L’Inter comanda in scioltezza contro una Cremonese che pure oppone corsa: 6 occasioni a 3 e una facilità di gioco impressionante, senza spingere a mille ma con automatismi oliati non appena la palla supera là trequarti, guidata da x.com

«Siamo pronti a dare tutto in campo. » Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Zini per il ventitreesimo turno di Serie A, con Nicola ancora alla ricerca di una vittoria che manca da dicembre. Per questa partita sceglie Audero tra i pali, mentre la linea - facebook.com facebook