Audero colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra | Cremonese-Inter sospesa per 3'

Da gazzetta.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra. L’episodio ha causato la sospensione della gara per tre minuti. Audero è caduto a terra dopo aver ricevuto un oggetto alla gamba, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. La partita è ripresa dopo qualche minuto di attesa, mentre le forze dell’ordine hanno controllato la situazione.

Brutto episodio a Cremona durante la sfida tra la squadra di Nicola e l’Inter. A ripresa appena cominciata, attorno al minuto numero 49’, dallo spicchio di tifosi i nerazzurri è piovuto un petardo che ha colpito Emil Audero mentre dalla sua area osservava lo sviluppo della prima azione del secondo tempo.  L’ex nerazzurro, che tra l’altro fece da vice proprio a Sommer nella stagione della seconda stella, è stato colpito alla gamba dal bengala e subito è partito l’allarme. Spavento comprensibile, considerando l’esplosione non da poco: Audero si è subito accasciato a terra lamentando dolore alla gamba e soprattutto all’orecchio, dal momento che non riusciva nemmeno a sentire i compagni accorsi dalle sue parti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

