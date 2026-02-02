Un uomo di 40 anni di nazionalità indiana ha aggredito un agente di polizia a Cremona. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio, quando il 40enne ha prima rivolto qualche frase a un poliziotto e poi lo ha spinto a terra, tentando di scappare. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in commissariato. Contestualmente, è stato emesso un ordine di rimpatrio, e l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Cremona, 2 febbraio 2026 – Prima le parole e poi l’aggressione fisica. Un 40enne di nazionalità indiana è stato arrestato sabato pomeriggio dagli uomini della Squadra volante per resistenza pubblico ufficiale e lesioni. Sabato pomeriggio, nell’ambito del regolare servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Cremona ha proceduto al controllo di tre persone che camminavano all’interno di un parco cittadino. Atteggiamento aggressivo . Il 40enne, nelle fasi di identificazione, ha assunto sin da subito un atteggiamento ostile e non collaborativo, proferendo dapprima frasi oltraggiose nei confronti degli agenti per poi aggredirli fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, aggredisce un poliziotto e lo getta a terra: scattano l’arresto e l’ordine di rimpatrio

Approfondimenti su Cremona Polizia

