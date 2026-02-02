Crans-Montana un mese dopo l’incendio | la seconda fase della cura dei giovani feriti al Niguarda

Un mese dopo l’incendio che ha distrutto il bar Constellation a Crans-Montana, si lavora alla seconda fase di cura dei giovani feriti. I ragazzi continuano il percorso di recupero, mentre le autorità affrontano ancora le conseguenze di quella notte. La comunità svizzera si stringe attorno alle famiglie coinvolte, sperando in una ripresa rapida e completa.

È passato un mese dall’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Le immagini di quei momenti drammatici, con ragazzi giovanissimi tra le fiamme e il fumo, restano impresse nella memoria di chi li ha seguiti in ospedale, mentre l’Italia intera seguiva il loro trasferimento nei giorni successivi all’ ospedale Niguarda di Milano. Qui, alcuni feriti hanno affrontato interventi complessi, tra cui uno sottoposto a trattamento Ecmo, la cosiddetta “macchina riposa-polmoni”, presso il Policlinico di Milano. Oggi, mentre la fase acuta dell’emergenza sembra alle spalle e ricevono la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, emerge un bilancio che porta un barlume di sollievo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Niguarda di Milano ospita attualmente 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche e con prognosi riservata.

Gli undici sopravvissuti all’esplosione di Crans-Montana sono attualmente in fase di recupero all’ospedale Niguarda di Milano.

