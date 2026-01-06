Meloni al Niguarda in visita ai feriti di Crans-Montana | come stanno i giovani ricoverati Parigi apre un’inchiesta sull’incendio- La diretta

Il Niguarda di Milano ospita attualmente 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche e con prognosi riservata. Meloni ha visitato i giovani ricoverati, portando vicinanza e attenzione alla loro condizione. Nel frattempo, Parigi ha avviato un’inchiesta sull’incendio, per accertare cause e responsabilità. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell'incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche con prognosi riservata. Lo ha comunicato il direttore generale Alberto Zoli durante un punto stampa, spiegando che la situazione clinica varia significativamente: «Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». Già ieri 5 gennaio, dal reparto di Rianimazione dell'ospedale milanese avevano spiegato come, per i pazienti più gravi, fosse iniziata «una vera e propria battaglia» Intanto il sindaco di Crans-Montana ha ammesso che da cinque anni non venivano fatti controlli sul Costellation.

Nel corso della visita alle vittime, Meloni ha anche voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti.

