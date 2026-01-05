La battaglia degli 11 feriti al Niguarda sopravvissuti a Crans-Montana | Nessuno è fuori pericolo percorsi di cura lunghi

Gli undici sopravvissuti all’esplosione di Crans-Montana sono attualmente in fase di recupero all’ospedale Niguarda di Milano. Nessuno si trova fuori pericolo, ma i percorsi di cura sono ancora lunghi e complessi. Il personale sanitario segue con attenzione ogni fase del loro trattamento, garantendo assistenza e supporto durante questo delicato periodo di ripresa.

Milano, 5 gennaio 2025 – Una battaglia lunga e diffic ile. La stanno combattendo gli undici sopravvissuti all’esplosione di Crans-Montana che si trovano all’ospedale Niguarda di Milano, supportati costantemente dal personale sanitari. Nessuno è considerato fuori pericolo. Quasi tutti i feriti, rende noto l'ospedale nel bollettino medico di questa mattina, hanno 15-16 anni, fatta eccezione per una donna di 29 anni e una donna di 55. Claudia Oggioni, la mamma di Milano che ospita i genitori dei feriti di Crans-Montana: “Casa aperta per una lavatrice o per riposare” Le condizioni: 3 in condizioni particolarmente critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

