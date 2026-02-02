Crans-Montana Mattarella ai medici del Niguarda | Grazie per ciò che avete fatto

Il presidente Mattarella ha visitato il Niguarda di Milano, incontrando i medici e i familiari dei giovani ancora ricoverati. Con parole semplici, ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro svolto e ha ribadito la volontà di restituire a questi ragazzi una vita normale. La visita si è concentrata sulla gratitudine e sulla speranza di un futuro migliore per chi sta combattendo per riprendersi.

"Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto in questa circostanza": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato all'ospedale Niguarda di Milano i medici che hanno in cura otto dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana e i familiari dei giovani gravemente feriti. "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", ha aggiunto. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto dell'ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, Mattarella ai medici del Niguarda: "Grazie per ciò che avete fatto" Approfondimenti su Crans Montana Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Meloni al Niguarda, visita ai feriti di Crans Montana. I medici, "per loro ogni giorno è u... Giorgia Meloni ha visitato l’ospedale Niguarda di Milano, incontrando alcuni dei giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini. Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di MilanoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo ... lapresse.it Mattarella a Milano: visita in ospedale ai giovani feriti a Crans MontanaIl Capo dello Stato all’ospedale Niguarda per esprimere vicinanza ai ragazzi rimasti ustionati nel tragico rogo di Capodanno ... unionesarda.it Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.