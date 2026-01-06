Giorgia Meloni ha visitato l’ospedale Niguarda di Milano, incontrando alcuni dei giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana. Prima di partire per Parigi, dove parteciperà al vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio ha espresso vicinanza e solidarietà ai pazienti, sottolineando l’importanza dell’assistenza medica quotidiana in situazioni di emergenza. La visita si inserisce nel consueto impegno istituzionale di supporto alle vittime di eventi critici

AGI - Prima di raggiungere Parigi, per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Milano per fare visita, all'ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. La premier, precisano fonti di Palazzo Chigi, si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. Il presidente del Consiglio ha poi voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni al Niguarda, visita ai feriti di Crans Montana. I medici, "per loro ogni giorno è u...

Leggi anche: Meloni al Niguarda in visita ai feriti di Crans-Montana: come stanno i giovani ricoverati. Parigi apre un’inchiesta sull’incendio- La diretta

Leggi anche: Crans-Montana, Meloni visita i feriti al Niguarda prima del vertice di Parigi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tragedia in Svizzera, il Presidente Meloni in costante contatto con il Ministro Tajani e con il Capo della Protezione Civile Ciciliano; Meloni al Niguarda, visita ai feriti di Crans-Montana; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini.

Crans Montana, Meloni al Niguarda incontra i familiari dei giovani feriti - La Premier si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore ... dire.it