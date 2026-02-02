Crans-Montana Mattarella ai familiari dei ragazzi ricoverati | Dobbiamo ridare loro una vita piena

Il presidente Mattarella si trova in Svizzera, a Crans-Montana, per visitare i giovani feriti e i loro familiari dopo il grave incendio. Ha incontrato i medici e ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro svolto. Poi si è recato dai genitori di Chiara Costanzo, la ragazza deceduta nell’incendio, per stringerli e ascoltare le loro parole. Mattarella ha detto che bisogna fare di tutto per ridare una vita piena ai ragazzi ancora ricoverati.

"Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto in questa circostanza": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato all'ospedale Niguarda di Milano i medici che hanno in cura otto dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana e i familiari dei giovani gravemente feriti. "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", ha aggiunto. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto dell'ospedale per una visita che è durata in totale circa 40 minuti. Poi la visita ai genitori di Chiara Costanzo, vittima del rogo.

