Crans-Montana 18enne svizzero morto a un mese dalla strage È la 41esima vittima del Constellation

Un ragazzo svizzero di 18 anni è morto a un mese dalla tragedia che ha colpito il bar Constellation di Crans-Montana. Era rimasto ferito nell’incendio e, nonostante le cure, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ora il bilancio della strage sale a 41 vittime. La città si prepara a ricordarlo, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

È morto a distanza di un mese esatto dall'incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Con il decesso di un diciottenne svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero dei giovani che hanno perso la vita nella strage di Capodanno. La conferma ufficiale è arrivata dal Canton Vallese: il ragazzo è deceduto sabato scorso. Domenica è arrivato il messaggio del Papa in occasione della messa di trigesimo, parole di conforto rivolte ai familiari delle vittime, colpiti – come ha sottolineato il Pontefice – non solo dalla sofferenza, ma anche da un senso di incomprensione e abbandono.

