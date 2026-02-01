Un giovane svizzero di 18 anni ha perso la vita nell’incidente di Crans-Montana. Con questa ultima vittima, il bilancio delle persone morte sale a 41. La tragedia ha sconvolto la piccola località di montagna, dove le autorità stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto.

Si aggrava ulteriormente il bilancio della strage di Crans-Montana, uno dei fatti di cronaca più drammatici degli ultimi anni in Svizzera. La Procura svizzera ha comunicato che un 18enne svizzero, rimasto gravemente ferito nell’ incendio del locale Le Constellation scoppiato nella notte di Capodanno, è morto nella giornata di sabato. Con questo nuovo decesso, il numero delle vittime sale a 41, mentre i feriti restano 115, molti dei quali con conseguenze permanenti. Il giovane era ricoverato da settimane in un ospedale di Zurigo, dove i medici hanno tentato a lungo di stabilizzarne le condizioni dopo le ustioni e le lesioni riportate durante la fuga dal locale in fiamme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, muore un 18enne svizzero: sale a 41 morti il bilancio della strage

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Un nuovo decesso si aggiunge al bilancio della tragedia di Crans-Montana.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Un flashover a Crans-Montana (in Svizzera) causa oltre 40 morti: Impossibile sopravvivere

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, i pm di Roma avranno accesso agli atti dell'indagine sul rogo - Il dolore e la rabbia di parenti e amici delle vittime del rogo di Capodanno; Sochaux a lutto: tra le vittime di Crans-Montana c'è anche Noa, figlio 14enne di un dirigente; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia.

Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agoniaSi aggrava il bilancio delle vittime della strage avvenuta a Capodanno nel locale Le Constellation nel Comune di Crans-Montana. La procura svizzera ha infatti annunciato un altro decesso: ... ilmattino.it

Crans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedaleUn mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un'altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all'ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il ... adnkronos.com

La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, - facebook.com facebook

#Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a #CransMontana. Lontano #Franzoni x.com