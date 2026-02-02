Covid può lasciare il segno riconosciuto ruolo in complicanze neurologiche e psicologiche

Dopo la pandemia, molte persone continuano a soffrire di sintomi persistenti. Studi e testimonianze confermano che il Covid lascia il segno anche a distanza di mesi, con complicanze che riguardano il cervello e lo stato psicologico. Chi ha contratto il virus non si sente più come prima e ancora oggi cerca risposte e cure.

(Adnkronos) – Per alcuni la vita non è stata più la stessa, dopo il Covid. Quando le nebbie della pandemia più complicata della storia moderna hanno cominciato a diradarsi, è diventato più chiaro che una sindrome post infezione si stava facendo strada: si stima che il Long Covid, condizione cronica che può manifestarsi anche mesi dopo la guarigione dal Covid-19, colpisca tra 80 e 400 milioni di persone a livello globale, con un'incidenza del 5-20% nella popolazione generale e fino al 50% tra i pazienti ospedalizzati dopo l'infezione acuta da Sars-CoV-2, ricordano gli esperti. In una recente pubblicazione – nata da una collaborazione internazionale tra gli scienziati del Centro di ricerca coordinata Aldo Ravelli dell'università degli Studi di Milano e i ricercatori di altre università internazionali tra cui Yale University, University of California, University of London – si fa il punto sulle conoscenze raccolte finora e si riporta un consensus dei massimi esperti mondiali sui meccanismi patobiologici delle complicanze neurologiche e psicologiche del Covid-19 e del Long Covid sia negli adulti che nei bambini, illustrandone le prospettive terapeutiche attuali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Covid LongCovid

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Covid LongCovid

Argomenti discussi: Virus di Epstein-Barr: perché solo in rari casi ha conseguenze gravi?; Smog e virus, l'allarme dei pediatri: Mascherine per i bimbi, i sintomi peggiorano dopo il quarto giorno; Narcisismo e Papilloma Virus Umano: quando l’abuso psicologico aumenta il rischio biologico di contagio da HPV; Virus Nipah: cosa sta succedendo davvero in India?.

Covid può lasciare il segno, riconosciuto ruolo in complicanze neurologiche e psicologichePer alcuni la vita non è stata più la stessa, dopo il Covid. Quando le nebbie della pandemia più complicata della storia moderna hanno cominciato a diradarsi, è diventato più chiaro che una sindrome p ... adnkronos.com

Long Covid, l’allarme degli scienziati in un nuovo studio: quali rischi e come si curaLa pubblicazione è frutto di una collaborazione di scienziati dell’Università di Milano, della Yale University, dell' University of California e dell'University of London ... tg.la7.it

Siamo partiti da una casa. Ora siamo in 100.000. Il 6 maggio 2020 abbiamo pubblicato il primo post. Era un momento difficile per tutti. Era Pandemia. Le case erano chiuse, il mondo era fermo. E noi cercavamo di lasciare il Covid fuori dalla porta. Eppure, pr - facebook.com facebook

ASL FROSINONE, IN PENSIONE L'EROE DEL COVID: IL DOTTOR MARIO LIMODIO LASCIA IL SERVIZIO x.com