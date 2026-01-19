Decreto Transizione 5.0 e rinnovabili Parco dei Colli | Tutelato il paesaggio riconosciuto il ruolo dell’Ente

Il Decreto Transizione 5.0 e le energie rinnovabili rafforzano la tutela del paesaggio nel Parco dei Colli di Bergamo. Grazie a questa normativa, i parchi regionali riacquistano autonomia nella gestione del territorio, garantendo una protezione più efficace del patrimonio naturalistico e paesaggistico. L’intervento riconosce il ruolo fondamentale dell’Ente locale nel mantenimento dell’equilibrio tra sviluppo sostenibile e conservazione ambientale.

Bergamo. “I parchi regionali riacquisiscono una piena potestà sul proprio territorio, che in questo modo può essere adeguatamente protetto. Esprimiamo soddisfazione per il testo, che ribadisce l’importanza della tutela del paesaggio in relazione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare agrivoltaici e fotovoltaici”. Con queste parole il Consiglio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo commenta l’approvazione in via definitiva alla Camera dei Deputati del Decreto-legge sulla Transizione 5.0 e la produzione di energia da fonti rinnovabili, già licenziato dal Senato della Repubblica.🔗 Leggi su Bergamonews.it Decreto Transizione 5.0, Gnassi (Pd): "Si può partire con le rinnovabili senza devastare il paesaggio"

Il Decreto Transizione 5.0, approvato dal governo, mira a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tuttavia, secondo il parlamentare Andrea Gnassi, il decreto presenta aspetti deboli nei contenuti e sembra privilegiare le procedure rispetto al confronto sui temi ambientali. La discussione evidenzia le sfide nel promuovere la transizione energetica senza compromettere il paesaggio e l’equilibrio territoriale. Leggi anche: Rinnovabili, col decreto Transizione il governo esautora le regioni. La governatrice Todde: “Un atto di forza contro la Sardegna” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Via libera al Decreto Transizione 5.0: cambiano i poteri del golden power - Via libera di Montecitorio, tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria. corriere.it

La modifica delle disposizioni sul Golden Power, inserita dal governo nel Decreto Transizione 5.0 per rispondere anche alle osservazioni delle autorità europee, comporterà un allungamento dei tempi per l’iter autorizzativo delle operazioni di acquisi... x.com

Il ritorno a pieno regime dei lavori parlamentari riporta al centro il tema del metodo legislativo e dei principali dossier economici. Dalla politica industriale con il decreto Transizione 5.0 ai temi internazionali, tra Artico e accordo UE–Mercosur, emerge un quadro facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.