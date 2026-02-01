Milano Cortina 2026 Coventry | Siamo dove volevamo essere Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto triste

A cinque giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry fa il punto della situazione. La campionessa olimpica si dice soddisfatta e sorride, anche se non nasconde qualche pensiero. “Siamo dove volevamo essere”, afferma, lasciando intendere che tutto procede come programmato. Coventry commenta anche il discorso delle distrazioni, definendole “molto triste”, e sottolinea come l’attenzione sia tutta rivolta alle gare e allo svolgimento dell’evento. La città si prepara a vivere una delle grandi

(Adnkronos) – A 5 giorni dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry fa il punto e sorride. La presidente del Cio arriva ai suoi 'primi' Giochi Olimpici con tante aspettative e non nasconde la soddisfazione durante la conferenza stampa dell'Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale a Milano. "Come procedono i preparativi? Sta andando.

L'eventuale presenza dell'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse questioni, tra indiscrezioni, interrogazioni parlamentari e risposte ufficiali.

