Laura Fernandez Costa Rica’s next president aims to keep on populist path

Laura Fernandez sarà la prossima presidente di Costa Rica. Ha già annunciato che continuerà sulla strada populista tracciata durante la campagna elettorale. La sua vittoria si è concretizzata dopo uno spoglio molto combattuto, e ora si prepara a guidare il Paese con un approccio diretto e deciso. La Fernandez ha promesso di ascoltare la gente e di portare avanti le sue promesse senza troppi giri di parole.

Fernandez, 39, built her career as a political adviser and civil servant at Costa Rica’s Ministry of National Planning and Economic Policy, where current President Rodrigo Chaves appointed her minister in 2022. A fierce supporter of Chaves, Fernandez went on to be his chief of staff, before launching her own campaign for president. “Few people know the state like she does — she knows where the knots are,” Cisneros said. Known for her theatrical speaking style and taste for dancing that she often shows off at campaign rallies, Fernandez was born in Esparza in the coastal province of Puntarenas, and grew up in the capital of San Jose. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Laura Fernandez, Costa Rica’s next president, aims to keep on populist path Approfondimenti su Costa Rica Presidente Laura Fernández sarà presidente del Costa Rica Laura Fernández diventa ufficialmente la nuova presidente del Costa Rica. Costa Rica, weeks before election, hosts El Salvador President Bukele to inaugurate new mega-prison A poche settimane dalle prossime elezioni, il Costa Rica ha ospitato il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per l'inaugurazione di una nuova grande struttura penitenziaria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Costa Rica Presidente Argomenti discussi: Laura Fernández sarà presidente del Costa Rica; Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica; Costa Rica, la populista trumpiana Laura Fernandez è la nuova presidente; Conservatrice, erede politica di Chaves: Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Laura Fernández sarà presidente del Costa RicaLaura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica e diventerà dunque la nuova presidente. Fernández ha 39 anni ed è del Partito del Popolo sovrano (di destra e attualmente al gverno): è stata ... ilpost.it Media, la candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica(ANSA) - SAN JOSÉ, 01 FEB - La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Costa Rica ... msn.com La candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Successo al primo turno con circa il 50% dei consensi #ANSA - facebook.com facebook LAURA FERNANDEZ, CANDIDATA ALLA PRESIDENZA DELLA COSTA RICA, HA ACCUSATO DI MOLESTIE UNO DEI SUOI... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.