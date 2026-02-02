Costa Rica Laura Fernandez presidente con il 48,9% dei voti

Laura Fernandez si avvicina a diventare ufficialmente il nuovo presidente del Costa Rica. I risultati preliminari indicano che ha ottenuto il 48,9% dei voti. La sua vittoria sembra ormai certa, anche se bisogna aspettare i dati ufficiali per confermarla.

Laura Fernandez si appresta a diventare il nuovo presidente del Costa Rica. E’ quanto emerge dai risultati preliminari e parziali delle elezioni. Il Tribunale Elettorale Supremo ha riferito che, con i voti dell’81% dei seggi elettorali conteggiati, la populista conservatrice Laura Fernandez del Partito Popolare Sovrano ha ottenuto il 48,9% dei voti. Il suo sfidante più vicino è stato l’economista Álvaro Ramos del Partito di Liberazione Nazionale con il 33%. Ramos ha ammesso la sconfitta domenica sera e si è impegnato a guidare un'”opposizione costruttiva”, ma che non lascerà che chi è al potere se la cavi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

