Oggi a Cosenza si è concluso un capitolo importante per la Polizia di Stato. Dopo 34 anni di servizio, l’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri ha lasciato la sua postazione sulla storica “Volante Tango”. L’ultimo turno di lavoro è stato un momento di emozione, con colleghi e radio operativa che hanno salutato con affetto e gratitudine il loro collega, che ora si prepara a un nuovo inizio.

Emozione e riconoscenza hanno accompagnato l’ultimo turno di servizio dell’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri, che dopo 34 anni nella Polizia di Stato ha salutato colleghi e radio operativa a bordo della storica “Volante Tango”. Nel messaggio rivolto via radio al termine del servizio, Maiuri ha annunciato il suo congedo per il raggiungimento dei limiti di età, ripercorrendo con poche parole una lunga carriera vissuta soprattutto “per strada”, tra turni notturni, freddo, interventi complessi e situazioni difficili, sempre affrontati con professionalità e senso del dovere. Un saluto sentito ai colleghi con cui ha condiviso oltre tre decenni di lavoro: «Un ringraziamento particolare a tutti coloro con cui ho lavorato in questi 34 anni – ha detto – e a chi continuerà questo mestiere, restando sempre umano e umile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cosenza. Ultimo giorno sulla “Volante Tango”: il saluto dell’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri

Approfondimenti su Volante Tango

L'Avellino si congeda da Carlo De Amicis, storico portiere e figura rappresentativa del club.

Oggi l’Italia si ferma per rendere omaggio alle cinque vittime italiane della tragedia di Crans-Montana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Volante Tango

Argomenti discussi: Cosenza calcio, la solita attesa dell’ultimo giorno di mercato. Intanto Ricciardi potrebbe partire; Rimanete umani e umili: l’ultimo giorno in servizio di Carlo Maiuri nella Polizia di Cosenza; Bollo auto Calabria 2026: calcolo pagamento, scadenza, chi è esente; Presentato a Cosenza l’ultimo libro di Giuseppe Caruso.

Calciomercato, l’ultimo giorno di trattative live su Cosenza Channel e LaC | LA SCALETTADal cuore pulsante dell’Hotel Sheraone di Milano, l’inviato Antonio Alizzi monitorerà in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e nazionali, tra notizie, retroscena e interviste ... cosenzachannel.it

Cosenza calcio, la solita attesa dell’ultimo giorno di mercatoTra margini ridotti e poche certezze, si aspettano nuovi ingaggi in extremis. Intanto domenica al Marulla arriva la Casertana: Buscè spera di poter convocare Florenzi ... corrieredellacalabria.it

Nel suo ultimo giorno a bordo della “Volante Tango”, l’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri ha salutato i colleghi della Questura di Cosenza “via radio” dopo 34 anni di servizio nella Polizia di Stato. Il saluto dei colleghi: “Grazie Carlo per la dedizione, la passion - facebook.com facebook