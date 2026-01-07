Strage Crans-Montana è il giorno dell’addio a 5 vittime italiane L’Italia si ferma per l’ultimo saluto

Oggi l’Italia si ferma per rendere omaggio alle cinque vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Dopo l’incendio nel locale ‘Le Constellation’ di Capodanno, le comunità si uniscono nel ricordo di giovani vite spezzate, nel rispetto del dolore e della memoria di chi non c’è più. Un momento di riflessione collettiva per onorare le vittime e il loro ricordo.

Roma, 7 gennaio 2026 – È il giorno dell’ultimo saluto a 5 delle 6 giovani vittime italiane della strage di Capodanno, quando il devastante incendio nel locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana ha bruciato i sogni e le speranze di chi festeggiava l’arrivo del nuovo anno. L’Italia si ferma oggi per l’addio ad Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. A Milano, dove il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, alle 14.45 si terranno in contemporanea i funerali di Achille Barosi (nella basilica di Sant’Ambrogio) e Chiara Costanzo (nella chiesa di Santa Maria delle Grazie). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

