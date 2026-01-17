L' ultimo saluto a Carlo De Amicis portiere simbolo dell' Avellino

L'Avellino si congeda da Carlo De Amicis, storico portiere e figura rappresentativa del club. Con la sua presenza tra i pali, contribuì alla storica promozione in Serie B nel 1973. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità sportiva, che ricorda con affetto il suo ruolo e il suo impegno nel calcio biancoverde.

L’Avellino piange Carlo De Amicis, che se n’è andato, lasciando dietro di sé un club che, grazie a lui, riuscì a salire in Serie B nel '73. Un salto che nessuno aveva mai osato immaginare. Il portiere di quei lupi che a fine anni ’60 e inizio ’70 difesero la porta biancoverde come pochi. Uno che ci ha messo la faccia, il corpo, la storia. De Amicis non è stato solo un calciatore: è rimasto, per anni, nel cuore di Avellino. Quando il tempo del campo si è chiuso per lui, ha continuato a essere parte del club, insegnando, formando, costruendo il futuro. Nel novembre 2024, lo abbiamo visto ancora lì, in tribuna Montevergine, durante Avellino-Taranto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

