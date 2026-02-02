Quando ormai mancavano pochi giorni all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, arriva la notizia della positività di Rebecca Passler al letrozolo. La biatleta di 24 anni si è sottoposta ai controlli e il suo sangue ha mostrato tracce del farmaco, un risultato che rischia di compromettere la sua partecipazione ai Giochi. La squadra italiana attende ora chiarimenti e decide come muoversi.

Quando mancano soltanto 4 giorni alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivato un fulmine a ciel sereno con il caso di positività dell’atleta 24enne Rebecca Passler, disciplina Biathlon, al letrozolo. Che farmaco è. Il letrozolo è un farmaco che fa parte della classe degli inibitori dell’aromatasi (ossia della conversione degli estrogeni in endrogeni) di terza generazione usato nella maggior parte dei casi per curare il carcinoma mammario ormono-dipendente nelle donne dopo la menopausa. L’azione del medicinale è molto attiva nel tessuto adiposo, muscolare, epatico e in alcuni tumori mammari ormono-sensibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos’è il letrozolo trovato nel sangue di Rebecca Passler

L’atleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva a una sostanza vietata, il letrozolo, nel corso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, i riflettori si accendono su un caso di doping che sta facendo discutere.

Che cos'è il letrozolo, la sostanza trovata nelle analisi di Rebecca Passler. Perché è considerato doping?Il caso dell'atleta di biathlon alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Si tratta di un farmaco utilizzato da tempo nella terapia ormonale del carcinoma mammario. Bloccando l’enzima aromatasi, che trasfor ... corriere.it

Cos’è il letrozolo, gli effetti e perché viene considerato doping. Il precedente di Sara ErraniIl farmaco, utilizzato come terapia ormonale per trattare il tumore al seno, è vietato dalla Wada anche se non ha di per sé effetti dopanti ... msn.com

Rebecca Passler, giovane protagonista della squadra italiana di biathlon, è risultata positiva a un controllo antidoping 'out of competition' a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 L'esame ha rilevato tracce di letrozolo, un farmaco utiliz facebook

La biatleta Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso a Milano-Cortina x.com