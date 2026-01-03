Guerra in Venezuela catturato Maduro | cosa vuole davvero Trump
La recente escalation nel Venezuela, con la notifica della cattura di Maduro, segnala un cambiamento significativo nella politica internazionale. Le azioni militari e le tensioni crescenti mostrano come gli Stati Uniti possano passare dall’uso della diplomazia a interventi più decisi. In questo contesto, è importante analizzare le reali intenzioni di Donald Trump e le conseguenze di questa situazione per la stabilità della regione.
Le bombe nella notte su Caracas sono il punto di non ritorno: gli Stati Uniti, passando dalle parole ai fatti, dimostrano che le minacce diplomatiche fatte al Venezuela non erano solo intimidazioni e che Donald Trump non ha alcun timore di passare dalle provocazioni verbali alla guerra aperta. Trump ha annunciato che l’esercito americano ha “ catturato il presidente del Venezuela Maduro e la moglie Cilia Flores, e li ha portati fuori dal Paese”, in una azione svolta “in coordinamento con l’amministrazione della giustizia americana”. Maduro è dagli Usa di essere il vertice di un narco-stato e di aver truccato le elezioni che lo hanno portato al potere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
