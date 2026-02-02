Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026 | dal gran finale di Bridgerton 4 alle nuove serie italiane e ai film cult in arrivo

A febbraio 2026, Netflix propone un mese ricco di novità e ritorni. Tra i titoli più attesi, c’è il gran finale di Bridgerton 4, che chiude una stagione amata dai fan. Ma ci sono anche nuove serie italiane e diversi film cult pronti a conquistare lo streaming. È il momento di recuperare vecchie preferite e scoprire nuove storie, tra attese e sorprese.

F ebbraio è il mese perfetto per recuperare titoli amati e scoprire nuove storie. Ecco cosa vedere su Netflix a febbraio 2026, tra attesissimi ritorni, nuove stagioni e film che arrivano in streaming dopo il debutto in sala. "Motorvalley" Serie tv. Dal 10 febbraio Una serie di pura adrenalina, che ricorda Veloce come il vento di Matteo Rovere. È infatti lo stesso regista che si metta alla guida di Motorvalley con Luca Argentero, nei panni di Arturo, un ex pilota ritiratosi dal mondo del Gran Turismo dopo un incidente. "Avvocato di difesa" Serie tv. Quarta stagione. Dal 5 febbraio La quarta stagione di Avvocato di difesa è l'adattamento di La legge dell'innocenza, sesto romanzo della serie di bestseller firmata da Michael Connelly.

