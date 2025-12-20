Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Gennaio 2026 | le serie e i film da non perdere dal finale di Stranger Things a Bridgerton 4

Ecco le principali uscite e novità di Netflix per il mese di gennaio 2026. La piattaforma presenta nuovi episodi, stagioni e film, offrendo contenuti per ogni gusto e interesse. Tra le proposte più attese ci sono il finale di Stranger Things e la quarta stagione di Bridgerton. Gennaio 2026 su Netflix mostra un’anteprima di come sarà il nuovo anno, con tantissime serie tv e film per tutta la famiglia.

Gennaio 2026 su Netflix mostra un’anteprima di come sarà il nuovo anno, con tantissime serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Gennaio 2026. Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi con Netflix che propone ‘Un Capodanno nel sottosopra’ a tutti i suoi utenti con l’imperdibile finale di Stranger Things nella notte del 1 gennaio 2026 (alle 2 del mattino, ora italiana). Ma nel mese uscirà anche il film ‘ Il Falsario’ con protagonista Pietro Castellitto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

