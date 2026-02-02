A Torino, durante il corteo per Askatasuna, un gruppo di circa mille persone ha attaccato la polizia. Sono iniziati scontri che hanno portato all’arresto di tre manifestanti. La situazione è diventata subito tesa, con i manifestanti che hanno lanciato oggetti e cercato di respingere gli agenti. La polizia ha risposto con cariche e gas lacrimogeni, cercando di disperdere la folla. La protesta si è conclusa con diversi feriti tra i manifestanti e alcuni agenti. La città si sveglia con le immagini di un episodio che ha

Dopo le prime analisi dei video sono state arrestate tre persone accusate di aver aggredito le forze dell’ordine alla fine del corteo di sabato pomeriggio a Torino, organizzato in sostegno all’Askatasuna, lo storico centro sociale cittadino sgomberato a metà dicembre. I tre arrestati hanno 22, 31 e 35 anni. Non facevano parte di un gruppo organizzato e non si conoscevano tra loro. Sono accusati tutti e tre di devastazione, uno di loro anche di lesioni aggravate e rapina perché avrebbe partecipato all’aggressione di un carabiniere, che è stato preso a calci, pugni e colpi di martello. Al momento sono state indagate circa trenta persone, un numero destinato a crescere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa è successo a Torino durante il corteo per Askatasuna

