Corteo Torino per Askatasuna dimesso l' agente picchiato prognosi di 20 giorni arrestato aggressore 22enne Angelo Simionato

Durante il corteo a Torino per Askatasuna, un agente di polizia è stato picchiato e finito in ospedale. Dopo alcune ore di osservazione, l’agente Alessandro Calista, che lavora nel reparto mobile, è stato dimesso dalle Molinette con una prognosi di 20 giorni. L’aggressore, un ragazzo di 22 anni di Grosseto, Angelo Simionato, è stato arrestato poco dopo l’accaduto. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Il poliziotto ferito durante il corteo di Torino per Askatasuna è stato dimesso. Al contempo è stato arrestato l'aggressore 22enne Angelo Simionato, originario della provincia di Grosseto È stato fortunatamente dimesso delle Molinette Alessandro Calista, l'agente di polizia del reparto mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corteo Torino per Askatasuna, dimesso l'agente picchiato, prognosi di 20 giorni, arrestato aggressore 22enne Angelo Simionato Approfondimenti su Askatasuna Torino Scontri a Torino, dimesso con una prognosi di 20 giorni l'agente preso a martellate: arrestato un presunto aggressore Questa mattina a Torino si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e alcuni manifestanti. Alessandro Calista dimesso, prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino: come sta Alessandro Calista, l’agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’aggressione di sabato scorso a Torino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Askatasuna Torino Argomenti discussi: Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: Siamo 50mila. Cosa è successo a Torino durante il corteo per AskatasunaUn gruppo di un migliaio di persone ha aggredito la polizia e provocato scontri: tre sono stati arrestati e c’è una trentina di indagati ... ilpost.it Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna: oltre mille arrivati da tutta EuropaScontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: 1.500 violenti, tre arresti, 24 denunce e indagini ancora in corso. stylo24.it #Torino Alessandro Calista, il poliziotto ferito durante il corteo pro Askatasuna, è stato dimesso insieme al collega intervenuto per salvarlo Arrestato uno dei presunti aggressori - facebook.com facebook Il giorno dopo gli scontri al corteo di Torino a sostegno del centro sociale #Askatasuna, visita a sorpresa della premier #Meloni - all’ospedale Molinette - agli agenti feriti, tra cui Alessandro Calista, vittima del pestaggio da parte di un gruppo di manifestanti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.