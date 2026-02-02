Corte d’Appello respinge sette richieste della Procura su inchiesta sanità solo un ricorso accolto

Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto sette richieste della Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nel sistema sanitario siciliano. Solo un ricorso è stato accolto, mentre le misure cautelari già in atto restano confermate. La decisione arriva dopo mesi di indagini e si concretizza in un nuovo capitolo di una vicenda che coinvolge diversi funzionari e operatori sanitari.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto sette delle otto richieste avanzate dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione nel sistema sanitario siciliano, confermando la rigidità delle misure cautelari imposte dal gip in sede di indagini preliminari. Solo due ricorsi, tra i tanti presentati dai magistrati, sono stati accolti. L'udienza, tenutasi il 2 febbraio 2026, ha riguardato in particolare i provvedimenti applicati a persone coinvolte nell'indagine che ha portato all'arresto domiciliare dell'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione.

