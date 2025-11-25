Movida fracassona Corte d’appello respinge ricorso Comune di Napoli | condanna non sospesa

Tempo di lettura: 2 minuti Movida fracassona, due diverse pronunce. La Corte d’appello di Napoli (II sezione civile) ha respinto l’istanza di sospensiva, proposta dal Comune di Napoli, contro l a condanna dell’ente a risarcire 19 residenti di piazza San Domenico Maggiore (assistiti dall’avvocato Gennaro Esposito del Comitato Vivibilità Cittadina). Il collegio ritiene “ che, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, la parte istante non ha dedotto – se non genericamente – in ordine al pregiudizio che dovrebbe sussistere al fine di disporre la chiesta sospensione”. Secondo i giudici, Palazzo San Giacomo non ha neppure “ argomentato circa la esistenza di un rischio di non ottenere la ripetizione degli esborsi effettuati in occasione di un’eventuale esecuzione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida fracassona, Corte d’appello respinge ricorso Comune di Napoli: condanna non sospesa

Contenuti che potrebbero interessarti

Bari, movida fracassona a mezzanotte. I residenti misurano il rumore notturno: «All’Umbertino è insostenibile» VIDEO Vai su X

Lecce, Bari e la movida fracassona. Ma non togliete le notti ai ragazzi - Chissà che direbbe Pedro Almodovar che la movida l’ha inventata portando al cinema la rinascita spagnola affidata ai giovani dopo la dittatura franchista: dovremmo rivederli i primi film del grande ... Riporta quotidianodipuglia.it

Movida fracassona e violenta nel centro storico di Lecce: la sindaca chiude i locali alle 23 - Una ordinanza urgente per mettere un freno alle degenerazioni della movida nel centro storico, in particolare nelle vie Ascanio Grandi e Maremonti. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Movida fracassona, controlli serali dei vigili in piazza Pertini e al Bosco della Cassinetta - A Velate gli agenti hanno intavolato un’opera di dissuasione con i ragazzi per evitare danni ambientali: dialogo e prevenzione finora hanno funzionato Movida molesta anche di inverno, controlli della ... Secondo ilgiorno.it