Questa mattina a Martinsicuro, un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua casa di Villa Rosa. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno cercando di capire cosa sia successo. Al momento non ci sono conferme sulle cause del decesso, ma gli inquirenti hanno avviato le indagini.

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nell’abitazione dove viveva, a Villa Rosa, quartiere residenziale di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13 del 2 febbraio 2026, dopo che un vicino di casa, preoccupato dal mancato contatto con l’uomo da diversi giorni, ha deciso di segnalare la situazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, il personale della Croce Verde di Martinsicuro e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. L’uomo era riverso a terra, all’interno della sua abitazione, senza segni evidenti di violenza o alterazione del luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corpo rinvenuto nell’abitazione di Villa Rosa, indagini in corso per stabilire le cause del decesso

