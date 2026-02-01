Corpo rinvenuto in zona impervia potrebbe essere quello della scomparsa Donatella Malisa indagini in corso

Gli investigatori stanno esaminando un corpo trovato in una zona impervia del Friuli Venezia Giulia. Potrebbe essere quello di Donatella Malisa, scomparsa ormai da più di un mese. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se si tratta della donna scomparsa e attendono i risultati degli accertamenti. La zona isolata rende difficile il lavoro degli inquirenti, che continuano a cercare risposte.

Un corpo rinvenuto in una zona impervia del Friuli Venezia Giulia potrebbe essere quello di Donatella Malisa, la donna scomparsa da oltre un mese. L’annuncio è arrivato da fonti investigative locali, che hanno confermato l’identificazione provvisoria del cadavere avvenuta in seguito a un’accurata analisi dei reperti trovati sul posto. Il ritrovamento è avvenuto in un’area montuosa, difficile da raggiungere, in prossimità del confine tra i comuni di Colloredo di Monte Albano e Treppo Carnico, zone già indagate nei giorni successivi alla scomparsa. L’operazione è stata coordinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine, con il supporto di unità specializzate in ricerche in ambienti difficili e di tecnici del Ris. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corpo rinvenuto in zona impervia potrebbe essere quello della scomparsa Donatella Malisa, indagini in corso Approfondimenti su Donatella Malisa Donatella Malisa trovata morta sulla Napoleonica: identificato il corpo della 43enne Donatella Malisa, la donna di 43 anni di Trieste, è stata trovata morta sulla Napoleonica dopo dieci giorni di ricerche. Donna scomparsa nel nulla da giorni, si cerca Donatella Malisa Donatella Malisa, donna scomparsa da Trieste, è stata vista l'ultima volta a Grado. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Donatella Malisa Argomenti discussi: Pordenone, trovato il corpo di un uomo senza vita nell’area del Bronx; Trovato il corpo senza vita di un uomo nella zona del Bronx di Pordenone; Donna morta in casa: rinvenuto il corpo dopo giorni; Lacchiarella: trovato cadavere in un’auto vicino alla chiesetta della Neve. Fine delle speranze: il corpo di Donatella Malisa rinvenuto senza vita lungo la NapoleonicaRitrovato sulla Napoleonica il corpo di Donatella Malisa, scomparsa il 20 gennaio. Nessun segno di violenza, indagini concluse. nordest24.it Bolgare, il corpo senza vita di un uomo rinvenuto in una roggia. Disposta l’autopsiaA Bolgare, nel pomeriggio di venerdì 18 aprile, è stato rinvenuto in una roggia il corpo senza vita di un uomo, nella zona industriale al confine con Telgate e Chiuduno. Si tratta di un uomo di ... ecodibergamo.it È Malisa Donatella la donna rinvenuta senza vita lungo la Napoleonica ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/e-malisa-donatella-la-donna-rinvenuta-senza-vita-lungo-la-napoleonica.html_gl=1*1yt1c71*_up*MQ..*_ga*MzQ2NjI3MjY2LjE3Njk4O - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.