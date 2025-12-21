Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini | La Procura di Milano ha sequestrato tutto

Il cosiddetto “Caso Signorini” lanciato da Fabrizio Corona con il suo Falsissimo è ancora al centro delle cronache. Nei giorni scorsi l'imprenditore una volta noto come ‘Re dei paparazzi’ ha annunciato una seconda puntata dedicata al caso di Alfonso Signorini e intitolata “Il prezzo del successo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

