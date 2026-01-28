La reazione di Alfonso Signorini alla nuova puntata di Falsissimo | scatta la richiesta di danni a Fabrizio Corona

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di duemila euro per ogni volta che si è violata l'ordinanza del tribunale. Dopo la puntata di ieri, Signorini ha subito la richiesta di danni, mentre l’avvocato ha annunciato che procederà per tutelare la propria immagine. La vicenda si è fatta subito molto calda, con Corona che sembra aver oltrepassato i limiti imposti dal tribunale.

Corona avrebbe violato l'ordinanza del tribunale su Alfonso Signorini e l'avvocato chiede i danni. Duemila euro per ogni violazione. Nell'ultima puntata di Falsissimo ha continuato a parlare del conduttore del GF.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Gli avvocati di Signorini chiedono al tribunale di Milano di bloccare la terza puntata di Falsissimo. La reazione di Fabrizio Corona

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno presentato al Tribunale di Milano un'istanza per bloccare la messa in onda della terza puntata di «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio su YouTube.

Fabrizio Corona fermato dal giudice, salta puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini prevista il 26 gennaio

Fabrizio Corona è stato fermato dal giudice, con un’ordinanza che impone di rimuovere i contenuti già pubblicati.

