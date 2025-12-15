Cormano ecco il Parco della Salute con campi da gioco e area cani all’inaugurazione anche Massimo Gobbi

A Cormano è stato inaugurato il “Parco della Salute”, un'area verde nel quartiere di Fornasè dotata di campi da gioco e area cani. Il sindaco Luigi Magistro ha sottolineato come sia un luogo ideale per muoversi, socializzare e vivere momenti di qualità. All'evento ha partecipato anche l’ex calciatore Massimo Gobbi.

