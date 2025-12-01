30 beluga stanno per essere soppressi dal parco acquatico perché mantenerli costa troppo
Trenta beluga del Marineland rischiano la soppressione dopo la chiusura del parco acquatico a causa dei costi di mantenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Una dogsitter vegana e la sua zuppa di legumi in compagnia (i canidi stanno proprio schifando il mio rancio cmq) - facebook.com Vai su Facebook
30 beluga stanno per essere soppressi dal parco acquatico perché mantenerli costa troppo - Trenta beluga del Marineland rischiano la soppressione dopo la chiusura del parco acquatico a causa dei costi di mantenimento ... Riporta fanpage.it