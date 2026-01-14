Il grande appuntamento con la sfilata dei carri allegorici a Mestre

Torna a Mestre, per il quarto anno consecutivo, la tradizionale sfilata dei carri allegorici in maschera, evento atteso durante il Carnevale di Venezia. La prima edizione ha richiamato oltre 40.000 persone, confermando l’importanza di questa manifestazione per la città. L’appuntamento offre un’occasione di festa e di colore, animando le vie centrali di Mestre con carri decorati e maschere, in un momento di condivisione e tradizione.

Per il quarto anno consecutivo - la prima edizione fece registrare oltre 40mila presenza lungo le vie cittadine - torna la sfilata dei carri allegorici in maschera in centro a Mestre in occasione del Carnevale di Venezia. L'appuntamento è in programma lunedì 16 febbraio 2026.

