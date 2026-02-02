Coppa Italia arbitro Inter Torino | ecco il fischietto scelto

Questa sera si gioca uno dei match più attesi dei quarti di finale di Coppa Italia. L’arbitro scelto per dirigere l’incontro è Matteo Marchetti, che avrà il compito di gestire una partita importante per entrambe le squadre. Il fischietto romano ha già diretto diverse gare di Serie A e sarà sotto i riflettori per questa sfida decisiva.

Arbitro Inter Torino. Sarà Matteo Marchetti l’arbitro di Inter-Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 all’ U-Power Stadium di Monza. Una gara secca, con in palio l’accesso alle semifinali, che richiederà massima attenzione anche dal punto di vista arbitrale. Il direttore di gara, appartenente alla sezione di Ostia Lido, potrà contare su una squadra ben definita. Marchetti sarà assistito sulle corsie laterali da Mondin e Ceolin, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Bonacina, chiamato a gestire le panchine e le fasi più delicate a bordo campo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Torino Arbitro Inter Venezia, designato il fischietto per la sfida di Coppa Italia prevista per la prossima settimana Arbitro Juve Udinese Coppa Italia: designato il fischietto del match in programma domani sera all’Allianz Stadium, chi dirigerà la gara Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Coppa Italia Women, le formazioni di Inter-Ternana; Coppa Italia femminile. L'Inter bissa il successo dell'andata contro la Ternana e vola in semifinale; La Ternana Women saluta la Coppa Italia: l’Inter passa per 4-0; Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3. Ai quarti i lariani affronteranno il Napoli. Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-JuventusSarà Matteo Marchetti di Roma ad arbitrare Inter-Torino per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di Sa ... ansa.it Coppa Italia, sarà Fabbri ad arbitrare Atalanta-JuventusSarà Matteo Marchetti della sezione di Roma a dirigere Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle 21. Il match ... tuttojuve.com Quarti di Finale di Coppa Italia Napoli vs Como 1 Al via la Fase Abbonati e per fidelizzati Promo Abbonati: 5€ in tutti i settori Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Napoli-Como di Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti. Tutte le info su prezzi e fasi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.