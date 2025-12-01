Inter News 24 Arbitro Inter Venezia, ecco chi avrà il compito di dirigere la sfida di Coppa Italia dei nerazzurri! Le ultime sulla prossima partita. L’ AIA ha reso note le designazioni arbitrali per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 dicembre. Il match che vedrà l’Inter affrontare il Venezia a San Siro, con fischio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretto dall’arbitro Di Marco, che avrà il compito di gestire una partita ricca di aspettative. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Preti e Ricci, mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Il VAR sarà gestito da Nasca, con Mazzoleni come AVAR. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Inter Venezia, designato il fischietto per la sfida di Coppa Italia prevista per la prossima settimana