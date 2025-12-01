Arbitro Juve Udinese Coppa Italia | designato il fischietto del match in programma domani sera all’Allianz Stadium chi dirigerà la gara

Arbitro Juve Udinese Coppa Italia, sarà Fourneau a dirigere il match in programma domani sera: al VAR c’è Giua, fischio d’inizio allo Stadium alle 21. La stagione della Juventus si arricchisce di un nuovo fronte competitivo con l’esordio in Coppa Italia, un trofeo che la dirigenza e Luciano Spalletti hanno messo nel mirino come obiettivo concreto anche per questa annata. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni ufficiali per il turno che vedrà i bianconeri scendere in campo davanti al proprio pubblico. Per la sfida contro l’ Udinese, in programma domani, martedì 2 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 all’ Allianz Stadium, la scelta è ricaduta su Francesco Fourneau. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juve Udinese Coppa Italia: designato il fischietto del match in programma domani sera all’Allianz Stadium, chi dirigerà la gara

