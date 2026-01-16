Val Sarentino che magia! Natura sport e leggenda

Il Val Sarentino, a breve distanza da Bolzano, è un luogo che unisce natura, attività sportive e tradizione. La strada statale 508 attraversa paesaggi montani, offrendo un accesso facile e panoramico alla valle. Qui, si possono esplorare ambienti incontaminati e immergersi in un’atmosfera autentica, ideale per chi desidera scoprire la tranquillità e le bellezze della natura altoatesina.

L’incanto dista da Bolzano solo una mezz’ora di auto o bus. La Statale 508, infatti, si muove soavemente dal capoluogo altoatesino, dapprima in una serie di moderni tunnel, poi lasciandosi abbracciare dai monti. Sarentino, ’capitale’ dell’omonima valle, è davvero vicino e punteggia l’ampio pianoro a 900 metri di altitudine con le sue belle case, un centro storico che è un gioiello e una zona industriale con eccellenze della manifattura locale. Ma è salendo ancora che l’incanto diventa magia. Proseguendo per una quarantina di chilometri si raggiunge il Passo Pennes (che conduce a Vipiteno ma è chiuso in inverno) toccando borghi fiabeschi come Sonvigo e Rio Bianco, ma deviando verso San Martino, ecco che la montagna si presenta in tutta la sua essenza invernale grazie a un comprensorio – quello di Reinswald – perfetto per chi pratica sport invernali (sci alpino, sci alpinismo e slittino) ma anche per chi ama godersi la natura grazie a percorsi di trekking fruibili da chiunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Val Sarentino che magia! Natura, sport e leggenda Leggi anche: Dalle Dolomiti al Gran Sasso, ecco i percorsi più suggestivi per vivere la magia della neve a Capodanno tra natura, sport e tradizioni invernali italiane Leggi anche: Che magia! Parigi val bene un Natale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Val Sarentino che magia! Natura, sport e leggenda. Val Sarentino che magia! Natura, sport e leggenda - La Statale 508, infatti, si muove soavemente dal capoluogo... msn.com

Hanno portato la critica fra i boschi a 1600 m, ottenendo 2 stelle Michelin in Val Sarentino: i 2 fratelli di Terra The Magic Place fondono accoglienza, etica e gusto nella loro insegna di montagna. Qui il racconto completo dell’esperienza! Emanuele Gobbi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.