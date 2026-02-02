Convertire Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è stata una sfida rivela il director

Naoki Hamaguchi, il director del progetto, ha spiegato che portare Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è stato molto difficile. Durante un’intervista, ha raccontato le sfide incontrate e i problemi tecnici che hanno dovuto superare per adattare il gioco alla nuova console. La conversione non è stata semplice come si pensava, e il team ha lavorato duramente per riuscire a fare tutto.

Convertire Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 non è stato affatto semplice. A rivelarlo è Naoki Hamaguchi, director del progetto, che ha raccontato le difficoltà affrontate durante lo sviluppo della versione Intergrade in una recente intervista. Nonostante i progressi tecnologici della nuova console Nintendo, le differenze rispetto alle piattaforme di fascia più alta hanno imposto un lavoro di ottimizzazione profondo, ma il risultato finale rappresenta un traguardo importante sia dal punto di vista tecnico che storico. Un ritorno simbolico che potrebbe influenzare il futuro della saga.

Convertire giochi su Nintendo Switch 2 è una sfida, dice il director di Final Fantasy 7 Remake
Naoki Hamaguchi ha parlato della grande gioia di portare Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 ma anche della grande sfida affrontata nel lavorare su un hardware meno performante.

Il direttore di Final Fantasy 7 Remake rivela che le specifiche di Switch 2 rendono difficile lo sviluppo dei giochi
Si prospetta una raffica di giochi di terze parti per Switch 2, ma alcuni titoli potrebbero rivelarsi troppo impegnativi per la console. Il direttore della trilogia Final Fantasy 7 Remake descrive le ...

