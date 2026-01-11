Fara Filiorum Petri pronta a rivivere il rito delle farchie

Fara Filiorum Petri si appresta a riscoprire il rito delle farchie, un’antica tradizione locale. I preparativi sono in corso nelle diverse contrade, in vista dell’appuntamento che si terrà il 16 gennaio, con l’accensione dei grandi fasci di canne. Questo rituale rappresenta una significativa espressione della cultura e delle radici della comunità, mantenendo vivo il patrimonio storico del paese.

Fara Filiorum Petri è pronta a rivivere il rito delle farchie. I preparativi si fanno sempre più intensi nelle contrade del paese in vista del tradizionale appuntamento che, come ogni anno, culminerà con l'accensione dei giganteschi fasci di canne il 16 gennaio.Le farchie verranno incendiate.

