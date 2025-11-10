Controlli elettronici della velocità sulle strade di Fossacesia | il calendario di novembre

Chietitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Fossacesia ha reso note le date dei prossimi controlli elettronici della velocità sulle strade del territorio comunale a maggiore criticità incidentale.La polizia locale, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, effettuerà nel mese di novembre una serie di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Braccialetti elettronici: "Purtroppo sono limitati. Vigilanza e controlli" - come ha evidenziato il magrif, magistrato di riferimento per l’innovazione, Lydia Pagnini - Si legge su lanazione.it

Bracciali elettronici paradosso italiano: record di dispositivi ma controlli difficili - Tra le misure adottate per contrastare la violenza di genere, spesso si ricorre al braccialetto elettronico. ilgiornale.it scrive

Stalking, braccialetti elettronici difettosi: a Bari aperta un’inchiesta. Avviati i controlli - A dicembre un 47enne di Monopoli ha inseguito l’ex compagna per strada, minacciandola con gesti espliciti, pur indossando un braccialetto elettronico che avrebbe dovuto segnalarne gli spostamenti. Segnala bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Elettronici Velocit224 Strade