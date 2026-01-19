Blitz interforze nel weekend | i NAS scoprono alimenti in cattivo stato di conservazione denunciato un titolare

Nel fine settimana, i NAS hanno condotto un blitz interforze a Palermo, concentrandosi sulla sicurezza alimentare. Durante l’operazione sono stati scoperti alimenti in cattivo stato di conservazione e irregolarità presso alcuni esercizi pubblici. Un titolare è stato denunciato per le violazioni riscontrate. L’intervento rientra in un’attività di controllo volta a garantire la tutela della salute dei cittadini e la corretta gestione delle attività commerciali.

Sicurezza alimentare al centro dei controlli nel capoluogo. Nell'ambito di una vasta operazione di monitoraggio del territorio scattata nella giornata di sabato, 17 gennaio, l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata sugli esercizi pubblici, portando alla luce gravi irregolarità nella gestione dei prodotti destinati alla somministrazione. Il colpo più significativo è stato messo a segno dai Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità). Durante l'ispezione di un’attività commerciale del capoluogo, i militari specializzati hanno rinvenuto alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione, una condizione che viola le norme igienico-sanitarie e mette a rischio la salute dei consumatori.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Blitz dei Nas nella macelleria, sequestrata carne in cattivo stato di conservazione

