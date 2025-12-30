Lavoratori in nero e cibo in cattivo stato di conservazione scatta la chiusura per un bar di Trabia

A Trabia, un bar è stato chiuso dalle autorità dopo aver riscontrato la presenza di due lavoratori in nero e circa 15 chili di alimenti conservati in condizioni non conformi. L’intervento dei carabinieri e del Nas ha evidenziato irregolarità che hanno portato alla sospensione dell’attività, al fine di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative sul lavoro.

Due lavoratori in nero e quindici chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, è quello che hanno trovato i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese e quelli del Nas in una bar di Trabia. Per il titolare è così scattata la denuncia oltre ad una multa di 17 mila euro e al.

