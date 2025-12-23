San Salvatore Telesino BN – arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

A San Salvatore Telesino, durante una perquisizione domiciliare nell’ambito di un’indagine, sono stati trovati più di 400 grammi di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. L’intervento ha portato all’arresto di una persona ritenuta coinvolta nella detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti sul territorio.

Nel corso della tarda mattinata odierna, a San Salvatore Telesino (BN), i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni, di origini marocchine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare, delegata dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di altra attività investigativa. All'interno della camera da letto in uso al giovane, già noto alle forze dell'ordine, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, occultate in una scatola di scarpe, sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

