Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 25 novembre, a Pagani (SA), i Carabinieri della Tenenza di Scafati, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato un 33enne di Scafati (SA), indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 64 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pagani, controlli antidroga: arrestato 33enne per spaccio di stupefacenti