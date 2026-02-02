Controlli antidroga con l' aiuto dell' unità cinofila di Prato | un minore denunciato per spaccio

Durante un blitz antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l’aiuto dell’unità cinofila di Prato hanno identificato cinque minori. Uno di loro, un ragazzo, è stato denunciato per spaccio. L’operazione si è concentrata nei luoghi frequentati dai giovani, dove sono stati trovati anche alcuni sostanze stupefacenti usate per uso personale.

Sono stati condotti dalla polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della polizia pratese. In tutto cinque i giovani segnalati L'inizio dell'attività della polizia locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della Polizia Locale di Prato risale a qualche anno fa sempre accompagnati da due cani, Tesla e Ritter. L'azione finalizzata a contrastare la diffusione di stupefacenti per uso personale fra i giovani si colloca nell'ambito della collaborazione tra gli istituti scolastici della provincia e le forze dell'ordine. "Se ne potrebbe fare volentieri a meno di questi controlli, se non ce ne fosse bisogno", ha commentato il sindaco Mario Agnelli via social.

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un’operazione antidroga con l’aiuto dell’Unità Cinofila di Prato.

Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali di Scandiano e Reggio hanno avviato un’operazione anti-veleno nelle zone dove sono state trovate esche sospette.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

