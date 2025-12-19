Contributi per l’editoria scolastica | piattaforma SIDI attiva domande fino al 16 marzo

Dal 10 dicembre è possibile presentare le domande per i contributi destinati all’editoria scolastica, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La piattaforma SIDI è attiva e le richieste devono essere inviate entro il 16 marzo 2025. Un’opportunità importante per le istituzioni scolastiche di accedere a risorse dedicate al supporto delle attività editoriali nel settore scolastico.

